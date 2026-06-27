Каори Сакамото вошла в список тренеров японского клуба Sysmex

Четырёхкратная чемпионка мира по фигурному катанию Каори Сакамото вошла в список тренеров клуба Sysmex, который находится в Кобе (Япония). Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

В статусе спортсменки Сакамото занималась в этом клубе под руководством тренера Соноко Накано, которая по-прежнему входит в штаб клуба. Среди прочих в списке также указана серебряный призёр Олимпийских игр в командных соревнованиях Мисато Комацубара, завершившая выступления в 2024 году.

26-летняя Сакамото объявила о завершении карьеры по окончании прошедшего сезона. На Олимпиаде 2026 года в Милане японская фигуристка заняла второе место, проиграв американке Алисе Лью.