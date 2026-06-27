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Жулин: Валиева была последней нашей экстраординарной фигуристкой. Нужно ждать

Жулин: Валиева была последней нашей экстраординарной фигуристкой. Нужно ждать
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Призёр двух Олимпиад, чемпион мира 1993 года в танцах на льду, а ныне тренер Александр Жулин отреагировал на слова Этери Тутберидзе, что в российском фигурном катании сейчас нет исключительных фигуристок.

«Слова Тутберидзе о нынешнем поколении фигуристок? Очевидно, что Этери Георгиевна знает, о чём говорит. Здесь сложно с ней спорить. Не могу не согласиться с её словами. Таких, как Медведева, сейчас у нас действительно нет. Камила Валиева была последней нашей экстраординарной фигуристкой.

Не думаю, что из-за нынешних обстоятельств нужно кого-то винить. Я всё же склонен думать, что это цикличная история. У мужчин в своё время были Ягудин и Плющенко, а после этого с ними долго никто не мог сравниться. Совсем недавно катались и Трусова, и Косторная, и Щербакова, и та же Валиева, а сейчас таких нет. Нужно ждать, когда у нас появится кто-то сравнимый с ними», — приводит слова Жулина Sport24.

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