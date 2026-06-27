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«Она мне не запомнилась». Тарасова — о Луне Хендрикс

«Она мне не запомнилась». Тарасова — о Луне Хендрикс
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что бельгийская фигуристка Луна Хендрикс не запомнилась ей во время выступлений на соревнованиях.

«Она мне не запомнилась, поэтому про неё ничего сказать не могу», – приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

24 июня стало известно, что Луна Хендрикс завершила спортивную карьеру в возрасте 26 лет. Она является чемпионкой Европы 2024 года, серебряным и бронзовым призёром чемпионата мира, обладательницей серебра и бронзы финала Гран-при ISU. Бельгийская фигуристка принимала участие в трёх Олимпийских играх: в 2018, 2022 и 2026 годах. Её лучшим результатом стало восьмое место на Играх в Пекине.

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