Нина Пиндзарроне перешла к тренеру Эмбер Гленн

Бельгийская фигуристка Нина Пиндзарроне переехала в США, где будет тренироваться под руководством Дэймона Аллена — наставника олимпийской чемпионки 2026 года в командном первенстве Эмбер Гленн.

Фото: Из личного архива Нины Пинзарроне

«Я очень рада объявить, что буду тренироваться с Дэймоном [Алленом], Тэмми [Гэмбиллом] и Логаном [Джульетти-Шмиттом] в Колорадо-Спрингс! Я благодарна за эту возможность и не могу дождаться начала этой новой главы. Я с нетерпением жду упорной работы, обучения и того, что принесёт этот сезон. Спасибо всем, кто поддерживал меня на этом пути», – написала Пиндзарроне в своих соцсетях.

Нина Пиндзарроне является бронзовым призёром чемпионата мира по фигурному катанию 2026 года.