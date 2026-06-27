Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Нина Пиндзарроне перешла к тренеру Эмбер Гленн

Нина Пиндзарроне перешла к тренеру Эмбер Гленн
Комментарии

Бельгийская фигуристка Нина Пиндзарроне переехала в США, где будет тренироваться под руководством Дэймона Аллена — наставника олимпийской чемпионки 2026 года в командном первенстве Эмбер Гленн.

Фото: Из личного архива Нины Пинзарроне

«Я очень рада объявить, что буду тренироваться с Дэймоном [Алленом], Тэмми [Гэмбиллом] и Логаном [Джульетти-Шмиттом] в Колорадо-Спрингс! Я благодарна за эту возможность и не могу дождаться начала этой новой главы. Я с нетерпением жду упорной работы, обучения и того, что принесёт этот сезон. Спасибо всем, кто поддерживал меня на этом пути», – написала Пиндзарроне в своих соцсетях.

Нина Пиндзарроне является бронзовым призёром чемпионата мира по фигурному катанию 2026 года.

Материалы по теме
Гуменник выбрал Ше-Линн Бурн вместо Ришо. Как готовится к сезону лучший фигурист России?
Гуменник выбрал Ше-Линн Бурн вместо Ришо. Как готовится к сезону лучший фигурист России?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android