«Фигурное катание не вращается вокруг одной спортсменки». Роднина — о возвращении Трусовой

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о большом ажиотаже вокруг возвращения серебряного призёра Олимпиады 2022 года Александры Трусовой в большой спорт.

«Глупо называть предстоящий сезон сезоном имени Трусовой. Она возвращается — хорошо. Но фигурное катание не вращается вокруг одной спортсменки. Далеко не факт, что Трусова будет хоть что-то выигрывать. Там желающих полно. Надо отталкиваться от чего-то конкретного, а не от былых заслуг», — приводит слова Родниной «Советский спорт».

В начале 2026 года Александра Игнатова (Трусова) объявила о возобновлении спортивной карьеры. Фигуристка будет тренироваться под руководством Этери Тутберидзе.