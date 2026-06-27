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Стали известны программы Изабо Левито на предстоящий сезон

Стали известны программы Изабо Левито на предстоящий сезон
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Официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU) опубликовал музыкальные композиции, под которые будет выступать американская фигуристка Изабо Левито в сезоне-2026/2027.

Короткая программа:

  • Музыка: Memória — Rosalia.
  • Хореографы: Лори Николь, Каролина Костнер.

Произвольная программа:

  • Музыка: «Пираты Карибского моря».
  • Хореограф: Бенуа Ришо.

Изабо Левито – серебряный призёр чемпионата мира (2024), серебряный призёр финала Гран-при (2022), чемпионка США (2023), бронзовый призёр чемпионата США (2022, 2024, 2026), а также чемпионка мира среди юниоров (2022).

С Левито работают американские тренеры российского происхождения Слава и Юлия Кузнецовы.

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Новости. Фигурное катание
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