Стали известны программы Изабо Левито на предстоящий сезон

Официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU) опубликовал музыкальные композиции, под которые будет выступать американская фигуристка Изабо Левито в сезоне-2026/2027.

Короткая программа:

Музыка: Memória — Rosalia.

Хореографы: Лори Николь, Каролина Костнер.

Произвольная программа:

Музыка: «Пираты Карибского моря».

Хореограф: Бенуа Ришо.

Изабо Левито – серебряный призёр чемпионата мира (2024), серебряный призёр финала Гран-при (2022), чемпионка США (2023), бронзовый призёр чемпионата США (2022, 2024, 2026), а также чемпионка мира среди юниоров (2022).

С Левито работают американские тренеры российского происхождения Слава и Юлия Кузнецовы.