Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Авербух: Месси чем-то напоминает Ягудина

Авербух: Месси чем-то напоминает Ягудина
Комментарии

Российских продюсер и хореограф Илья Авербух рассказал, какого футболиста считает лучшим в истории, и ответил, можно ли сравнить его с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.

— Месси — лучший футболист в истории?
— Сложно говорить, кто лучший. Но на данный момент — да. Сейчас он играет в Америке, но несмотря на это, поддерживает высочайшую форму. Это важный показатель. Выдающийся футболист.

— Считаете, что Алексея Ягудина можно сравнить с Месси?
— Да, есть какое-то общее настроение, характер. Лёша — мой друг, а с Месси я не знаком, поэтому его характер я не знаю. Но Месси чем-то его напоминает, — приводит слова Авербуха «Советский спорт».

Материалы по теме
Жулин: Валиева была последней нашей экстраординарной фигуристкой. Нужно ждать
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android