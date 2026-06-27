Авербух: Месси чем-то напоминает Ягудина

Российских продюсер и хореограф Илья Авербух рассказал, какого футболиста считает лучшим в истории, и ответил, можно ли сравнить его с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.

— Месси — лучший футболист в истории?

— Сложно говорить, кто лучший. Но на данный момент — да. Сейчас он играет в Америке, но несмотря на это, поддерживает высочайшую форму. Это важный показатель. Выдающийся футболист.

— Считаете, что Алексея Ягудина можно сравнить с Месси?

— Да, есть какое-то общее настроение, характер. Лёша — мой друг, а с Месси я не знаком, поэтому его характер я не знаю. Но Месси чем-то его напоминает, — приводит слова Авербуха «Советский спорт».