Накаи, Тиба, Симада и другие японские фигуристки представили новые программы

Японские фигуристы представили свои новые программы на грядущий сезон 2026/2027 в рамках шоу Dream on Ice.
Бронзовый призёр Олимпийских игр в Милане Ами Накаи выбрала для короткой программы аргентинское танго Por Una Cabeza. Серебряный призёр чемпионата мира – 2026 японская фигуристка Монэ Тиба создаёт интерпретацию образа Джеймса Бонда, а четырёхкратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Мао Симада выбрала для короткой программы композицию японской инди-группы Mili под названием Between Two Worlds.
Фигурное катание. Программы японских фигуристов на сезон-2026/2027:
Ами Накаи (короткая программа) — Por una cabeza;
Монэ Тиба (короткая программа) — James Bond;
Юна Аоки (произвольная программа) — Cirque de Soleil;
Тайга Нишино (короткая программа) — Rhapsody in blue;
Рио Наката (короткая программа) — Alive;
Мао Симада (короткая программа) — Between two worlds;
Маюко Ока (короткая программа) — Don Quixote.