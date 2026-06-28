Александра Трусова поделилась новыми фотографиями с мужем и сыном

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) опубликовала новые фотографии с мужем фигуристом Макаром Игнатовым и их сыном Михаилом в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Александры Игнатовой

Фото: Из личного архива Александры Игнатовой

Александра и Макар поженились 17 августа 2024 года. В 2025 году у пары родился сын Михаил.

Александра Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, чемпионка России, бронзовая медалистка чемпионата мира, обладательница серебра и бронзы европейского первенства. В начале 2026 года фигуристка объявила о возобновлении карьеры. Она будет тренироваться под руководством Этери Тутберидзе.

Макар Игнатов — российский фигурист, вице-чемпион России 2021 года.