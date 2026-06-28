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Юма Кагияма перекрасил волосы в блонд

Юма Кагияма перекрасил волосы в блонд
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Японский фигурист Юма Кагияма покрасил волосы в блонд. Спортсмен опубликовал фотографии с новой причёской на своих страницах в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Юмы Когиямы

В конце сезона-2025/2026 Кагияма объявил, что берёт паузу в соревновательной карьере и пропустит следующий сезон. Также в мае 2026 года японец прекратил сотрудничество с итальянским тренером и бронзовым призёром Олимпиады-2014 Каролиной Костнер.

Кагияма является обладателем четырёх серебряных медалей Олимпийских игр (дважды в личных соревнованиях и дважды в командных), четырёхкратным серебряным призёром чемпионатов мира, чемпионом четырёх континентов и двукратным чемпионом Японии.

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