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«Ребёнок чувствует себя никчёмным». Яушева — о методике российских тренеров

«Ребёнок чувствует себя никчёмным». Яушева — о методике российских тренеров
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Клинический психолог Дарья Яушева объяснила, в чём особенность российской методики воспитания спортсменов.

— Как вы относитесь к методике российских тренеров?
— Она может очень серьёзно травмировать человека. На коротком промежутке она работает, потому что спортсмен может собраться и даже хорошо себя показать. Жёсткость в спорте понятна: нужна дисциплина, повторения, способность переносить фрустрацию. Но если требовательность превращается в угрозы, стыд, унижение, обесценивание того, что человек переживает, то возникает, особенно для ребёнка, связка, которая влияет на формирование личности.

Например: «Я плохой, если совершил ошибку» или «Если я проиграл, меня отвергнут». Тренер обладает авторитетом, если он злится, ребёнок чувствует себя никчёмным. На длинной дистанции это повышает риск выгорания, травматизации, ухода из спорта, потери удовольствия, ухода в депрессивное состояние. Внешняя критика тренера превращается во внутренний диалог человека, он сам для себя становится критиком. Поэтому жёсткость должна быть, но без унижения, – приводит слова Яушевой Sport24.

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