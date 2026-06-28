«Ребёнок чувствует себя никчёмным». Яушева — о методике российских тренеров

Клинический психолог Дарья Яушева объяснила, в чём особенность российской методики воспитания спортсменов.

— Как вы относитесь к методике российских тренеров?

— Она может очень серьёзно травмировать человека. На коротком промежутке она работает, потому что спортсмен может собраться и даже хорошо себя показать. Жёсткость в спорте понятна: нужна дисциплина, повторения, способность переносить фрустрацию. Но если требовательность превращается в угрозы, стыд, унижение, обесценивание того, что человек переживает, то возникает, особенно для ребёнка, связка, которая влияет на формирование личности.

Например: «Я плохой, если совершил ошибку» или «Если я проиграл, меня отвергнут». Тренер обладает авторитетом, если он злится, ребёнок чувствует себя никчёмным. На длинной дистанции это повышает риск выгорания, травматизации, ухода из спорта, потери удовольствия, ухода в депрессивное состояние. Внешняя критика тренера превращается во внутренний диалог человека, он сам для себя становится критиком. Поэтому жёсткость должна быть, но без унижения, – приводит слова Яушевой Sport24.