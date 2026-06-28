«Не думаю, что она действительно не испытывает волнения». Яушева — об Алисе Лью

Клинический психолог Дарья Яушева рассказала, как американская фигуристка Алиса Лью справляется с давлением во время соревнований.

— Алиса Лью говорила, что совершенно не волнуется, медали ей не нужны, она просто выходит показать, что наработала. Это преувеличение?

— У неё интересная настройка. Я читала её слова. Она так себя настраивает, чтобы снизить тревогу и напряжение. Не думаю, что она действительно не испытывает волнения. Скорее всего, у неё есть методы саморегуляции, поведенческие методы. Это зрелая спортивная саморегуляция.

У неё интересная рамка восприятия соревнования: она выходит не доказывать, а проживать, показывать работу. Для неё спорт — не угроза самооценке, она больше про процесс. Но Алиса, скорее всего, испытывает контролируемое волнение и устойчивость, – приводит слова Яушевой Sport24.

Алиса Лью является двукратной олимпийской чемпионкой 2026 года в командных и личных соревнованиях.