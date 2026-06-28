«Сыграла необходимость быть первым». Яушева — о провале Малинина на ОИ-2026

Клинический психолог Дарья Яушева предположила, с чем могло быть связано неудачное выступление американского фигуриста Ильи Малинина на Олимпийских играх 2026 года.

— Можете привести примеры из истории спорта, когда тревога, доведённая до серьезного уровня, помешала спортсмену на главных стартах?

— Из последних — Илья Малинин. Но тут вопрос, что у него сыграло больше. Как будто у него сыграли тревога и перфекционизм, необходимость быть первым. Говорили, что ещё могли повлиять командные соревнования и нагрузка. Но тут сложно судить, потому что ставить диагноз по аватарке нельзя. Для того чтобы судить, нужно разговаривать с человеком и смотреть, что именно привело к результату. Без разговора сложно понять, – приводит слова Яушевой Sport24.

Напомним, на Играх-2026 Малинин считался абсолютным фаворитом, но по итогам двух программ в личных соревнованиях ему удалось занять лишь восьмое место.