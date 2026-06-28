«Совместные тренировки объединяют». Эгадзе 一 о сборах в Италии

Чемпион Европы по фигурному катанию грузин Ника Эгадзе рассказал, с кем общается на сборах в Курмайоре, Италия.

«Со Степаном [Стивеном Гоголевым] давно дружим, а вот с Адамом [Сяо Хим Фа] близко общаться начали тут – он мне и с ботинками помогает – у нас с ним одна модель коньков, Aura, и Адам уже профессионально умеет ставить на них лезвия и подгонять их по размеру, да и просто болтаем много. Сейчас все более расслабленные, нет никакого стресса и спешки. Да, у нас довольно плотная загрузка, но есть один выходной. Совместные тренировки тоже объединяют.

На вторую часть сборов во Францию приедет ещё Миша Шайдоров, так что там тоже будет отличная компания. В Анже поедем вместе со Степаном, возьмём машину и устроим роуд-трип. Нам дали три выходных, хотим заехать в Париж и вообще посмотреть страну», – приводит слова Эгадзе Sports.ru.