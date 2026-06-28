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«У него очень острый глаз на прыжковые нюансы». Эгадзе — о работе с Мишиным

«У него очень острый глаз на прыжковые нюансы». Эгадзе — о работе с Мишиным
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Чемпион Европы по фигурному катанию Ника Эгадзе рассказал об особенностях тренировочного процесса с заслуженным тренером СССР Алексеем Мишиным.

«У меня тут [на сборах] уже было несколько групповых занятий с Алексеем Мишиным — как раз по прыжкам. Это для меня совершенно новый опыт, довольно необычный — интересно слушать его объяснения каких-то технических моментов. У него очень острый глаз на прыжковые нюансы, он сразу видит, на что надо обратить внимание, подсказывает, что можно сделать лучше и точнее.

Мы даже начали пробовать четверной риттбергер — я когда-то его уже прыгал, но это было давно. А тут Мишин мне говорит: попробуй сделать заход как на лутц, но сделай риттбергер. И после пары таких тройных прыжков предложил попробовать квад. Это вообще самый мой нелюбимый прыжок, но теперь я загорелся: хочу до конца сборов собрать все четверные», — приводит слова Эгадзе Sports.ru.

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