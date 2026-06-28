Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ника Эгадзе раскрыл тему своей короткой программы на предстоящий сезон

Ника Эгадзе раскрыл тему своей короткой программы на предстоящий сезон
Комментарии

Грузинский фигурист Ника Эгадзе рассказал о своей короткой программе на сезон-2026/2027, которую ему поставил французский хореограф Бенуа Ришо.

– Кто выбирал музыку?
– Мы вместе с Бенуа решили, что катать лирику я не буду. Искали что-то энергичное и весёлое. В итоге они мне с Седриком (Седрик Тур – аранжировщик в команде Бенуа Ришо и тренер Адама Сяо Хим Фа. – Прим. «Чемпионата») прислали уже готовую нарезку – и я сразу согласился.

– Музыку раскроешь?
– Саундтрек к «Криминальному чтиву» Квентина Тарантино. Вдохновляюсь образом Джона Траволты.

– Фильм смотрел?
– Конечно, очень понравился. Но буду ещё раз пересматривать, там несколько уровней, не все сразу раскрываются.

Стиль программы для меня максимально новый — по вайбу похож, наверное, на мой показательный номер в образе Дэдпула. Первая медленная часть – и та несерьёзная, а потом вообще стёб в какой-то момент начинается — в конце с элементами хип-хопа. Теперь главное — её вкатать, чтобы движения были раскованные и я себя свободно в программе чувствовал.

А, ещё надо восстановить сальто — оно у меня там по плану в самом конце. И вот тогда всё сложится, — приводит слова Эгадзе Sports.ru.

Материалы по теме
«Буду продолжать заниматься любимым делом». Москвина — об отношении к уходу на пенсию
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android