Ника Эгадзе раскрыл тему своей короткой программы на предстоящий сезон

Грузинский фигурист Ника Эгадзе рассказал о своей короткой программе на сезон-2026/2027, которую ему поставил французский хореограф Бенуа Ришо.

– Кто выбирал музыку?

– Мы вместе с Бенуа решили, что катать лирику я не буду. Искали что-то энергичное и весёлое. В итоге они мне с Седриком (Седрик Тур – аранжировщик в команде Бенуа Ришо и тренер Адама Сяо Хим Фа. – Прим. «Чемпионата») прислали уже готовую нарезку – и я сразу согласился.

– Музыку раскроешь?

– Саундтрек к «Криминальному чтиву» Квентина Тарантино. Вдохновляюсь образом Джона Траволты.

– Фильм смотрел?

– Конечно, очень понравился. Но буду ещё раз пересматривать, там несколько уровней, не все сразу раскрываются.

Стиль программы для меня максимально новый — по вайбу похож, наверное, на мой показательный номер в образе Дэдпула. Первая медленная часть – и та несерьёзная, а потом вообще стёб в какой-то момент начинается — в конце с элементами хип-хопа. Теперь главное — её вкатать, чтобы движения были раскованные и я себя свободно в программе чувствовал.

А, ещё надо восстановить сальто — оно у меня там по плану в самом конце. И вот тогда всё сложится, — приводит слова Эгадзе Sports.ru.