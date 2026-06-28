«Она всегда выслушает и постарается помочь». Эгадзе — об отношениях с Тутберидзе

Чемпион Европы 2026 года по фигурному катанию Ника Эгадзе рассказал, как изменились его отношения с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе после многих лет сотрудничества.

– Ты всю сознательную карьеру катаешься у Тутберидзе: пришёл к ней ребенком, а теперь уже взрослый мужик. Ваши отношения как-то изменились со временем?

– Конечно. Мы стали гораздо ближе, у нас больше понимания, отношения сейчас больше дружеские, чем формальные. Если на тренировке всё идёт наперекосяк, мы спокойно это обсуждаем.

Этери Георгиевна может сказать «попробуй себя заставить» или, наоборот, «ок, давай тогда сегодня лучше отдохни». Я с ней советуюсь по темам, которые вообще не связаны с фигурным катанием — она всегда выслушает и постарается помочь, — приводит слова Эгадзе Sports.ru.