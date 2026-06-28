Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Она всегда выслушает и постарается помочь». Эгадзе — об отношениях с Тутберидзе

«Она всегда выслушает и постарается помочь». Эгадзе — об отношениях с Тутберидзе
Комментарии

Чемпион Европы 2026 года по фигурному катанию Ника Эгадзе рассказал, как изменились его отношения с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе после многих лет сотрудничества.

– Ты всю сознательную карьеру катаешься у Тутберидзе: пришёл к ней ребенком, а теперь уже взрослый мужик. Ваши отношения как-то изменились со временем?
– Конечно. Мы стали гораздо ближе, у нас больше понимания, отношения сейчас больше дружеские, чем формальные. Если на тренировке всё идёт наперекосяк, мы спокойно это обсуждаем.

Этери Георгиевна может сказать «попробуй себя заставить» или, наоборот, «ок, давай тогда сегодня лучше отдохни». Я с ней советуюсь по темам, которые вообще не связаны с фигурным катанием — она всегда выслушает и постарается помочь, — приводит слова Эгадзе Sports.ru.

Материалы по теме
Ледовое шоу в Ереване с участием Петросян и Фурнье Бодри/Сизерона перенесено
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android