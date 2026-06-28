«Зрителей на трибунах прибавится». Эгадзе — об ожидании допуска российских фигуристов

Грузинский фигурист Ника Эгадзе рассказал, что ждёт возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

«Будет интересно. Конкуренция выше, внимания к фигурному катанию больше, зрителей на трибунах прибавится. Петя Гуменник выступил на Олимпиаде — и мне кажется, иностранные болельщики были только рады.

Так что жду ребят — в России очень много парней, которые могут выйти и на высочайшем уровне откатать. Петя поражает тем, что у него и катание, и прыжки сильные, Марк Кондратюк, если собирает программу — очень интересно смотрится, Женя Семененко тоже сильный по всем показателям. Он сейчас тоже тут на сборах, так что вместе тренируемся», — приводит слова Эгадзе Sports.ru.

Напомним, российские фигуристы отстранены от международных соревнований с 1 марта 2022 года.