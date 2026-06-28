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Главная Фигурное катание Новости

«Уют по-русски». Загитова показала фотографии с отдыха

«Уют по-русски». Загитова показала фотографии с отдыха
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова показала на своей странице в социальных сетях, как проводит выходные.

Фото: Из личного архива Алины Загитовой

Фото: Из личного архива Алины Загитовой

«Уют по-русски», – подписала фотографии Загитова.

Алина Загитова является абсолютной чемпионкой в фигурном катании – у неё есть золотые медали всех главных стартов мира и страны: Олимпиады (2018), чемпионата мира (2019), чемпионата Европы (2018), финала Гран-при (2017) и чемпионата России (2018).

Сейчас Загитова занимается открытием собственного центра фигурного катания. Она будет лично заниматься подбором тренерского штаба. Официальное начало работы центра планируется на 1 сентября 2026 года.

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