«Уют по-русски». Загитова показала фотографии с отдыха

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова показала на своей странице в социальных сетях, как проводит выходные.

Фото: Из личного архива Алины Загитовой

Фото: Из личного архива Алины Загитовой

«Уют по-русски», – подписала фотографии Загитова.

Алина Загитова является абсолютной чемпионкой в фигурном катании – у неё есть золотые медали всех главных стартов мира и страны: Олимпиады (2018), чемпионата мира (2019), чемпионата Европы (2018), финала Гран-при (2017) и чемпионата России (2018).

Сейчас Загитова занимается открытием собственного центра фигурного катания. Она будет лично заниматься подбором тренерского штаба. Официальное начало работы центра планируется на 1 сентября 2026 года.