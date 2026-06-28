«Лучший способ перезагрузиться — провести день в горах». Горбачёва показала фото с отдыха

Российская фигуристка Алина Горбачёва поделилась в своём телеграм-канале фотографиями с отдыха в горах Швейцарии вместе со своей тренерской группой.
Фото: Телеграм-канал Алины Горбачёвой
Фото: Телеграм-канал Алины Горбачёвой
Фото: Телеграм-канал Алины Горбачёвой
«Иногда лучший способ перезагрузиться перед новой работой — провести день в горах», – написала Горбачёва.
Напомним, Алина Горбачёва пропустила прошедший сезон из-за перетёртого нерва ноги. Она проходила длительную реабилитацию в Германии, после чего заявила, что планирует выступать в сезоне-2026/2027.
Алина Горбачёва является бронзовым призёром чемпионата России (2025), серебряным призёром финала Кубка России (2025), а также победительницей первенства России среди юниоров (2023).