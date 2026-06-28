«Девочка делает пять четверных — сумасшествие». Эгадзе — о сильной тренировочной группе

Чемпион Европы по фигурному катанию грузин Ника Эгадзе рассказал, кто из тренировочной группы Этери Тутберидзе мотивирует его.

– У вас теперь там сложилась настоящая мужская группа: ты, Мозалёв, Сарновский, а теперь и Макар Игнатов.

– Я пока не успел это почувствовать — я же в Москве после чемпионата мира толком не был. Но думаю, будет круто, все мальчики прыгают много четверных — дополнительная мотивация появится.

– Девочки из группы не так мотивируют?

– По-другому. По-настоящему мотивировали Саша Трусова [Игнатова], Камила Валиева, Аня Щербакова. Выходит девочка и делает пять четверных — сумасшествие какое-то.

– С Сашей ты теперь снова на одном льду.

– Да, но с ней я тоже пока не успел потренироваться. Она собиралась приехать сюда на сборы к Бенуа [Ришо], но не вышло. Так что теперь уже до Москвы, — приводит слова Эгадзе Sports.ru.