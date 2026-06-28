Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Девочка делает пять четверных — сумасшествие». Эгадзе — о сильной тренировочной группе

«Девочка делает пять четверных — сумасшествие». Эгадзе — о сильной тренировочной группе
Комментарии

Чемпион Европы по фигурному катанию грузин Ника Эгадзе рассказал, кто из тренировочной группы Этери Тутберидзе мотивирует его.

– У вас теперь там сложилась настоящая мужская группа: ты, Мозалёв, Сарновский, а теперь и Макар Игнатов.
– Я пока не успел это почувствовать — я же в Москве после чемпионата мира толком не был. Но думаю, будет круто, все мальчики прыгают много четверных — дополнительная мотивация появится.

– Девочки из группы не так мотивируют?
– По-другому. По-настоящему мотивировали Саша Трусова [Игнатова], Камила Валиева, Аня Щербакова. Выходит девочка и делает пять четверных — сумасшествие какое-то.

– С Сашей ты теперь снова на одном льду.
– Да, но с ней я тоже пока не успел потренироваться. Она собиралась приехать сюда на сборы к Бенуа [Ришо], но не вышло. Так что теперь уже до Москвы, — приводит слова Эгадзе Sports.ru.

Материалы по теме
«Она всегда выслушает и постарается помочь». Эгадзе — об отношениях с Тутберидзе
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android