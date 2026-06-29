Вышел третий выпуск спецпроекта «Чемпионата» о родителях в фигурном катании

«Чемпионат» продолжает летний спецпроект «Семейный каскад», посвящённый родителям фигуристов и фигуристок. В рамках проекта мы рассказываем о тех, кто приводит их в спорт, является их опорой и поддержкой на протяжении всего пути, помогает достигать своих целей. Родители спортсменов часто остаются в тени, но именно они играют немаловажную роль — помогают своим детям преодолевать трудности, бороться с усталостью и выгоранием, вкладывают своё время, силы и средства в карьеры детей.

Их колоссальный вклад остаётся за кадром, в тени софитов и трансляций — а мы хотим показать его широкой публике с добрым посылом. Наша цель — раскрыть человеческую сторону спорта. Показать, что за громкими именами и идеальными образами стоят реальные люди, чья жизнь либо полностью трансформировалась, либо адаптировалась ради успеха своих детей.

Героиней нового выпуска стала Наталья Дёмина, мама российского фигуриста-одиночника Фёдора Зонова.