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«Он садился на все шпагаты». Мама фигуриста Зонова — о первых тренировках сына

«Он садился на все шпагаты». Мама фигуриста Зонова — о первых тренировках сына
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Дизайнер спортивной одежды Наталья Дёмина рассказала о первых тренировках своего сына, призёра этапа Гран-при России среди юниоров, победителя III Российско-Китайских молодёжных игр (2022) Фёдора Зонова.

— Помните первые тренировки Феди?
— Ну это какие тренировки? Во первых, ребёнок маленький, на коньках он вообще стоять не мог, падал всё время. Им поставят конусики на лёд, и они тихонечко там едут, и то «едут» — это большое слово, идут еле-еле, переступают.

— Когда у вас появились мысли, что фигурное катание станет для него делом жизни?
— Там получилось так, что наша старшая дочка занималась гимнастикой и брала его к себе на ковёр. Он садился на все шпагаты, был очень растянутым, и все элементы, когда он начал кататься, были у него красивыми, это дало ему большой плюс, и тренеры это увидели, — сказала Дёмина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

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Новости. Фигурное катание
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