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Мама фигуриста Зонова рассказала о переезде семьи из Кирова в Петербург из-за карьеры сына

Мама фигуриста Зонова рассказала о переезде семьи из Кирова в Петербург из-за карьеры сына
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Дизайнер спортивной одежды, мама призёра этапа Гран-при России среди юниоров, победителя III Российско-Китайских молодёжных игр (2022) Фёдора Зонова Наталья Дёмина рассказала о переезде в Санкт-Петербург из-за карьеры сына.

— Вы же из-за Феди переехали из Кирова?
— Да, решили показать его тренеру в Санкт-Петербурге, первое время просто поездили, а потом он уже поступил в спортшколу, пришлось нам перебраться. Понятно, что это было тяжело, всё-таки возраст, мы уже были не молодые. Сели как-то раз вечером и решили, что к этому мы и стремились, значит, нужно ехать.

Было тяжело, муж жил с ним в Санкт-Петербурге, а у нас в Кирове оставалось производство, я оставалась там. Потом мы с мужем менялись, жили на два города, получается, год или полтора. Потом перевезли всё производство уже сюда, — сказала Дёмина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

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