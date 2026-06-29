Мама фигуриста Зонова: мне было запрещено прикасаться к конькам

Дизайнер спортивной одежды, мама призёра этапа Гран-при России среди юниоров, победителя III Российско-Китайских молодёжных игр (2022) Фёдора Зонова Наталья Дёмина рассказала, смотрит ли соревнования сына.

— А сейчас смотрите Федины соревнования?

— Нет! Маме уже последнее время и не говорили, что идут соревнования, чтобы я не смотрела, я начинаю волноваться. Если у нас прокат прошёл хорошо, то уже после мы всё смотрим.

У каждого спортсмена есть свои фишки перед соревнованиями, мне было запрещено прикасаться к конькам, я никогда их не трогала. Перед соревнованиями меня не допускали собирать сумку, этим занимались Федя и папа. Может, это какое-то суеверие, может, обряды, но я ничего не трогала, — сказала Дёмина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.