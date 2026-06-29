«На первое место не рассчитывали». Мама фигуриста Зонова — о его победе на РКИ в Китае

Дизайнер спортивной одежды, мама призёра этапа Гран-при России среди юниоров Фёдора Зонова Наталья Дёмина рассказала о победе сына на III Российско-Китайских зимних молодёжных играх 2022 года.

— Мне Федя признавался, что одна из самых значимых побед для него была на Российско-Китайских молодёжных играх..

— Да, в Китае он занял первое место. Это международные соревнования, но юношеские. Мы не смотрели этот турнир, на первое место даже и не рассчитывали, он изначально вообще поехал запасным. Очень хотели туда попасть, и нам повезло, — сказала Дёмина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.