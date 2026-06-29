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«Знаю, что не упал — хорошо». Мама фигуриста Зонова — об экспертности в фигурном катании

«Знаю, что не упал — хорошо». Мама фигуриста Зонова — об экспертности в фигурном катании
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Дизайнер спортивной одежды мама призёра этапа Гран-при России среди юниоров, победителя III Российско-Китайских молодёжных игр (2022) Фёдора Зонова Наталья Дёмина рассказала, считает ли себя экспертом в фигурном катании.

— Вы считаете себя экспертом в фигурном катании?
— Нет. Вот у меня он едет — красиво, прыгает — красиво, вращение — красиво, знаю, что не упал — хорошо. А то что там докрут, недокрут, лезвие не то, докатил, не докатил, в этом я и не разбираюсь.

— Не хотели никогда изучить правила?
— Нет, а зачем? Я не тренер, мне и не надо. Если Федя учится на тренера и будет тренером, то пускай это изучает и знает, мне это не надо, — сказала Дёмина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

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