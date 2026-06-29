Мама фигуриста Зонова рассказала, как сшила сыну костюм за две недели

Дизайнер спортивной одежды, мама призёра этапа Гран-при России среди юниоров, победителя III Российско-Китайских молодёжных игр (2022) Фёдора Зонова Наталья Дёмина рассказала, как сшила сыну костюм для короткой программы «Февраль» сезона-2022/2023 за две недели.

— Были ли ситуации, когда приходилось шить костюм в кратчайшие сроки?

— Это только для Феди, потому что надо было срочно и быстро. А если это работа с заказчиком, то не было, нужно всё равно всё обдумывать и советоваться с хореографом. Феде быстрее всего я сшила костюм за две недели от задумки до реализации. Такое возможно только с костюмами для парней, с девчонками всё гораздо сложнее, потому что нужны цветочки, камушки, и с посадкой свои особенности, парням всё попроще, — сказала Дёмина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.