«Образование — это путь, который продолжается всю жизнь». Алиса Двоеглазова окончила школу

Серебряный призёр чемпионата России — 2026 и победительница финала Гран-при России фигуристка Алиса Двоеглазова окончила школу. Фигуристка в социальных сетях поделилась фото с аттестатом.

Фото: Из личного архива Алисы Двоеглазовой

Фото: Из личного архива Алисы Двоеглазовой

Фото: Из личного архива Алисы Двоеглазовой

«Образование – это путь, который продолжается всю жизнь», – написала Двоеглазова в телеграм-канале.

17-летняя Двоеглазова получила травму ноги во время одной из тренировок в группе Этери Тутберидзе. Фигуристка вошла в основной состав взрослой сборной России на сезон-2026/2027. Ранее сообщалось, что Алиса может пропустить первую половину сезона-2026/2027 из-за травмы. Решение будет приниматься исходя из темпов восстановления фигуристки после повреждения.