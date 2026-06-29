«Времени на всякие глупости не было». Татьяна Тарасова — о своём детстве

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, каким было её детство, а также о любви к балету.

— Каким в целом было ваше детство?

— Прекрасным. Детство у всех прекрасное. У меня и жизнь была прекрасная, и детство прекрасное. Я с четырёх лет занималась фигуркой. Отвела меня туда мама. Сначала ходила с няней, потому что мама и папа, естественно, работали. А потом, когда я оттуда ушла, перешла поближе к дому, на стадион Юных пионеров, туда стала сама ездить. Тогда ходил трамвай, троллейбус ходил. Ну, я на трамвае всегда ездила. Обратно иногда на метро, когда с подружками хотелось поболтать. Детство было чудесное, времени на всякие глупости не было, потому что занималась каждый день, и это мне было очень интересно и полезно. И мы занимались хореографией, прямо вот у нас были такие педагоги, которые преподавали у Татьяны Александровны Толмачёвой, она выбирала педагогов только из школы Большого театра. И у нас преподавали педагоги из Большого театра. И мы каждый день занимались хореографией. Прям вот какое-то время даже это было основным делом. И мы занимались хореографией и катались. И уже с каких-нибудь шести лет появились двухразовые тренировки. Потому что хореографией очень хотелось заниматься. Мне это очень нравилось. Нас развивали, у нас были очень хорошие педагоги и привили нам огромную любовь, любовь на всю жизнь. И я с тех пор как-то не пропускала ни одного балета ни в Большом театре, ни в Театре Станиславского, ни кто-то когда-то на гастроли приезжал. Вот просто с тех давних пор. Потому что вот такие были педагоги, которые привили любовь к балету навсегда. Это была моя вот такая жизнь, и ничего в ней не происходило такого невменяемого.

У меня было прекрасное, прекрасное было детство. Я не помню в нём ничего такого страшного. Ну там на велосипеде можно разбиться, там или убиться, ну как-то куда-то въехать. Но это всё нормально. Никто особо не обращал на это внимания, — сказала Тарасова в видео на YouTube-канале «Просто повезло».