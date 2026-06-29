Татьяна Тарасова ответила, почему продолжает работать комментатором

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию 70-летняя Татьяна Тарасова рассказала, почему всё ещё работает комментатором соревнований по фигурному катанию.

— Вы до сих пор очень много работаете. Даже в этом году вы комментировали соревнования по фигурному катанию.

— Ну да, мне очень нравится. Я, кстати, сама туда напросилась.

— А, вы сами напросились?

— Да, я сама напросилась (смеётся).

— А почему для вас это важно? Оставаться в профессии.

— Ну вот так важно. Мне нравится комментировать, я хотела комментировать и комментировала. Я комментирую много лет. Я давно стала очень комментировать, когда комментаторов-то у нас не было. Очень давно. Потому что я как тренер, ну, наверное, не только я, кто-то хочет этим заниматься, занимается, кто-то не хочет, не занимается, но мне кажется, что я могла в то время рассказать о нашем деле, о нашем виде, о спортсменах больше, чем знали это другие, пришедшие сюда, не имеющие никакого отношения к виду. Я с этими людьми выросла, я видела, как они росли, они росли на моих глазах, я понимаю, что такое фигурное катание, что в нём главное, что не главное. Мне так хотелось, чтобы люди поняли, что это не конфетка. Поэтому я комментировала очень долго, давно. Но я с удовольствием, — сказала Тарасова в видео на YouTube-канале «Просто повезло».