«Это же идиотизм». Татьяна Тарасова — о допуске Гуменника и Петросян только на ОИ-2026

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о том, что российских фигуристов Петра Гуменника и Аделию Петросян допустили только на Олимпийские игры в Милане (Италия).

«Да, нас не было, но это уже вопрос, который не надо уже муссировать, уже не было нас. Это очень горько, очень тяжело. Я вообще очень переживала, когда начала комментировать. Я вроде до этого была как-то ничего. Сама была на семи Олимпиадах, ну, работала. Начинаю комментировать, просто не могу, и всё. Меня прямо жжёт всё внутри, что нас нет. Вот я это остро почувствовала, когда началась Олимпиада. И вот сейчас даже говорю, у меня мурашки. Что так нас загубить хотели. Потому что дело не в том, что нас отстранили сейчас на четыре года. И Гуменник, и Аделя катались в первый раз в своей жизни на международных соревнованиях, которые называются Олимпийские игры. Ну это же идиотизм. Не участвуют четыре года ни в каких соревнованиях. Да они просто классные ребята. Честно скажу», — сказала Тарасова в видео на YouTube-канале «Просто повезло».