Тарасова — о сменивших гражданство спортсменах: наши русские люди, что в этом страшного?

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о российских спортсменах, сменивших спортивное гражданство.

— Есть очень много разных мнений по поводу того, что много наших спортсменов выступали под флагами других стран. Вы как считаете, они остаются нашими спортсменами в таком случае?

— Они выступают за другую страну, но они же наши русские люди. Но они выступают за другую страну, что в этом страшного? Мой патриотический долг никак не уменьшается. А хоккей? Весь играет там. Лучшие его представители, не весь, а лучшие его представители играют там. И никто не возмущается. Привыкли. А к другим не привыкли, — сказала Тарасова в видео на YouTube-канале «Просто повезло».