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«Это ли не прелесть?» Татьяна Тарасова — о победе Алисы Лью на ОИ-2026

«Это ли не прелесть?» Татьяна Тарасова — о победе Алисы Лью на ОИ-2026
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о победе американской фигуристки Алисы Лью на Олимпийских играх — 2026 в Милане, Италия.

«Что плохого, если она выиграла без напряжения? Прелесть. Ей не надо было напрягаться, я в это не верю. Она не делала ничего супер. И никто не делал. Надо отдать должное. Никто же не делал! Она делала все элементы, которые делали и 15 лет назад. Но она их сделала чисто, хорошо, красиво. С удовольствием катала свою программу. Ну это ли не прелесть? Мы же должны иметь олимпийскую чемпионку», — сказала Тарасова в видео на YouTube-канале «Просто повезло».

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