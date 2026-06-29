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«Любила их очень». Татьяна Тарасова — об отношении к своим ученикам

«Любила их очень». Татьяна Тарасова — об отношении к своим ученикам
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала об отношении к своим ученикам.

Хочу процитировать слова Алексея Ягудина о вас. Он сказал вот что: «Всю себя отдала своим многочисленным чемпионам мира. Это её дети все». Как бы вы описали своё отношение к своим воспитанникам?
— Вот такое материнское. Кроме профессионального, я каждого должна была… Я ведь брала их, я должна была что-то с ними придумать, их раскрыть. И каждого… У меня не было спортсменов, которые остались бы незамеченными. Ну мной понятно, что они замечены, но публикой и сборной командой страны. Это планка, куда надо было стремиться. А потом уже дальше. Всё так и было. И поэтому и у меня какая-то появлялась уверенность, что я могу это сделать и что мне не страшно брать следующих. И что мне с этими доверено работать, им уже 20. И уже мы выигрываем. Любила их очень. Кроме того, что я профессионально требовала, но я не требовала невыполнимого. Они все были чемпионами мира, а кто-то стал и олимпийским чемпионом, — сказала Тарасова в видео на YouTube-канале «Просто повезло».

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