Двукратный чемпион ОИ Артур Дмитриев скончался на 59-м году жизни — источник

Двукратный чемпион Олимпийских игр советский и российский фигурист Артур Дмитриев скончался на 59-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с информацией.

«Умер Артур Дмитриев. В московской больнице», – приводит слова источника ТАСС.

Дмитриев выступал в парном фигурном катании. Он является единственным фигуристом, которому удалось взять золотые медали Олимпийских игр с двумя разными партнёршами. В 1992 году на Олимпиаде в Альбервилле, Франция, Дмитриев впервые стал олимпийским чемпионом в паре с Натальей Мишкутёнок. Свою вторую медаль высшего достоинства фигурист взял на Играх-1998 в Нагано, Япония, с Оксаной Казаковой.

Помимо двух золотых медалей Олимпийских игр, Дмитриев также дважды выигрывал золото на чемпионатах мира и трижды становился чемпионом Европы.

После окончания спортивной карьеры Дмитриев работал тренером различных фигуристов: пар Мария Мухортова/Максим Траньков, Ксения Озерова/Александр Энберт, Анастасия Мартюшева/Алексей Рогонов и других.