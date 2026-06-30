Стала известна причина смерти двукратного чемпиона ОИ Артура Дмитриева

Двукратный чемпион Олимпийских игр советский и российский фигурист Артур Дмитриев скончался на 59-м году жизни от сердечного приступа, сообщает RT на русском со ссылкой на Тамару Москвину.

Сообщается, что он перенёс сердечный приступ на сборе в Орле, в прошлый вторник его перевезли в Москву и прооперировали, после чего поместили в искусственную кому, из которой он так и не вышел, и в понедельник скончался.

Дмитриев выступал в парном фигурном катании. Он является единственным фигуристом, которому удалось взять золотые медали Олимпийских игр с двумя разными партнёршами. В 1992 году на Олимпиаде в Альбервилле, Франция, Дмитриев впервые стал олимпийским чемпионом в паре с Натальей Мишкутёнок. Свою вторую медаль высшего достоинства фигурист взял на Играх-1998 в Нагано, Япония, с Оксаной Казаковой.