Оксана Казакова назвала причину смерти двукратного чемпиона ОИ Артура Дмитриева

Олимпийская чемпионка Нагано-98 в парном катании Оксана Казакова высказалась о смерти двукратного чемпиона ОИ советского и российского фигуриста Артура Дмитриева. Ранее стало известно, что он скончался на 59-м году жизни.

«Прекрасный человек, уникальный спортсмен. У него было расслоение аорты, ему сделали операцию. Врачи сделали всё, что могли, спасали. Провели операцию, но организм не справился, перестал бороться, это произошло в половине десятого вечера. Пока информации по прощанию нет. Он скончался в Москве. Близкие хотели бы перевезти его в Санкт-Петербург», — приводит слова Казаковой ТАСС.

Дмитриев выступал в парном фигурном катании. Он является единственным фигуристом, которому удалось взять золотые медали Олимпийских игр с двумя разными партнёршами. В 1992 году на Олимпиаде в Альбервилле, Франция, Дмитриев впервые стал олимпийским чемпионом в паре с Натальей Мишкутёнок. Свою вторую медаль высшего достоинства фигурист взял на Играх-1998 в Нагано, Япония, с Оксаной Казаковой.