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«Не кажется правильным так отзываться». Вайцеховская — о словах Тарасовой про Алису Лью

«Не кажется правильным так отзываться». Вайцеховская — о словах Тарасовой про Алису Лью
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Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и спортивный журналист Елена Вайцеховская прокомментировала слова заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой о победительнице Олимпиады 2026 года американке Алисе Лью.

Слова Татьяны Тарасовой об Алисе Лью:
«Это ли не прелесть?» Татьяна Тарасова — о победе Алисы Лью на ОИ-2026

«Что меня реально начинает удивлять в фигурном катании, это какая-то повсеместная подмена понятий. Читаю комментарий Татьяны Анатольевны Тарасовой о победе Алисы Лью.

Ради интереса открыла девичьи протоколы с ОИ в Ванкувере. Юна Ким в расцвет, чтобы не сказать разгар, совершенно непримиримой битвы с Мао Асадой. То есть понятно, что кореянка, как и японка, выжимала из себя всё, на что была способна, абсолютный максимум.

Из относительно сложного по тем временам у Ким — тройной лутц во второй половине программы.

Что наблюдаем у Лью: во второй половине лутцевый каскад с акселем и тулупом, флиповый — с тулупом, да и набор отдельных тройных побогаче, чем у Юны. Плюс гораздо более жёсткие требования к уровням шагов и вращений. Так что, на мой взгляд, Алиса была в Милане в полнейшем порядке, особенно если учесть предысторию. В которой, в частности, пять лет назад Лью четверной лутц и тройной аксель в одной программе прыгала. Уже поэтому мне не кажется правильным отзываться о фигуристке с налётом пренебрежения», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

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