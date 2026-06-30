ISU допустил российских фигуристов до соревнований в нейтральном статусе

Международный союз конькобежцев (ISU) на своём официальном сайте объявил о допуске российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе.

В сообщении, опубликованном ISU, заявлено, что принятые меры в отношении фигуристов России и Беларуси отменены. Спортсмены смогут участвовать во всех соревнованиях под эгидой организации в качестве нейтральных спортсменов без государственной символики, а именно национальных флагов, гимнов и экипировки. Эти же требования применяются к вспомогательному персоналу.

Напомним, ранее фигуристы из России и Беларуси были отстранены от международных соревнований под эгидой ISU по решению организации в апреле 2022 года. На Олимпийских играх 2026 года в Италии выступили россияне Пётр Гуменник и Аделия Петросян в нейтральном статусе.