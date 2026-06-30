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Названы условия получения нейтрального статуса для фигуристов из России

Названы условия получения нейтрального статуса для фигуристов из России
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Известны условия, при которых российские и белорусские фигуристы смогут получить нейтральный статус для участия в международных соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Список опубликован на сайте организации.

Фигуристы не получат нейтральный статус при следующих условиях:

  1. Если являются действующими военнослужащими или сотрудниками служб государственной безопасности России или Беларуси.
  2. Принимали активное участие в боевых действиях против Украины начиная с февраля 2022 года.
  3. В любое время с февраля 2022 года активно и публично поддерживали специальную военную операцию (СВО).

Соответствие критериям определяется Советом ISU, который может делегировать оценку независимому лицу. Решение об отказе в нейтральном статусе может быть обжаловано.

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