Названы условия получения нейтрального статуса для фигуристов из России
Известны условия, при которых российские и белорусские фигуристы смогут получить нейтральный статус для участия в международных соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Список опубликован на сайте организации.
Фигуристы не получат нейтральный статус при следующих условиях:
- Если являются действующими военнослужащими или сотрудниками служб государственной безопасности России или Беларуси.
- Принимали активное участие в боевых действиях против Украины начиная с февраля 2022 года.
- В любое время с февраля 2022 года активно и публично поддерживали специальную военную операцию (СВО).
Соответствие критериям определяется Советом ISU, который может делегировать оценку независимому лицу. Решение об отказе в нейтральном статусе может быть обжаловано.
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