Названы условия получения нейтрального статуса для фигуристов из России

Известны условия, при которых российские и белорусские фигуристы смогут получить нейтральный статус для участия в международных соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Список опубликован на сайте организации.

Фигуристы не получат нейтральный статус при следующих условиях:

Если являются действующими военнослужащими или сотрудниками служб государственной безопасности России или Беларуси. Принимали активное участие в боевых действиях против Украины начиная с февраля 2022 года. В любое время с февраля 2022 года активно и публично поддерживали специальную военную операцию (СВО).

Соответствие критериям определяется Советом ISU, который может делегировать оценку независимому лицу. Решение об отказе в нейтральном статусе может быть обжаловано.