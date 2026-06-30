Мишин высказался о решении ISU допустить российских фигуристов до международных стартов

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин высказался о решении Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.

«Уже видел новость о допуске российских фигуристов. Замечательная новость!» — сказал Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

ISU объявил об отмене решения о запрете на участие российских фигуристов в международных соревнованиях сегодня, 30 июня. Чтобы получить нейтральный статус, заинтересованные спортсмены должны соответствовать объявленным критериям. Также у них будет право обжаловать решение в случае отказа.