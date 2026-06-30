ISU разрешил участие российских спортсменов и в командных дисциплинах

Международный союз конькобежцев (ISU) на своём официальном сайте заявил, что российские и белорусские спортсмены получили право на участие и в командных дисциплинах на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Нейтральные спортсмены, аффилированные с членами национальных союзов России и Беларуси, могут участвовать в командных соревнованиях в составе команды AIN при условии соблюдения общих квалификационных критериев для соревнования. Это относится к таким видам, как синхронное катание, командный зачёт гонки преследования по конькобежному спорту, соревнования по шорт-треку и ISU World Team Trophy. Команда AIN соревнуется как нейтральные спортсмены, без предметов государственной символики, при условии, что каждый из её членов соответствует критериям», — гласит заявление ISU.