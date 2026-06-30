Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

ISU разрешил участие российских спортсменов и в командных дисциплинах

ISU разрешил участие российских спортсменов и в командных дисциплинах
Комментарии

Международный союз конькобежцев (ISU) на своём официальном сайте заявил, что российские и белорусские спортсмены получили право на участие и в командных дисциплинах на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Нейтральные спортсмены, аффилированные с членами национальных союзов России и Беларуси, могут участвовать в командных соревнованиях в составе команды AIN при условии соблюдения общих квалификационных критериев для соревнования. Это относится к таким видам, как синхронное катание, командный зачёт гонки преследования по конькобежному спорту, соревнования по шорт-треку и ISU World Team Trophy. Команда AIN соревнуется как нейтральные спортсмены, без предметов государственной символики, при условии, что каждый из её членов соответствует критериям», — гласит заявление ISU.

Материалы по теме
Официально
ISU допустил российских фигуристов до соревнований в нейтральном статусе
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android