«Это было жизненно важно!» Илья Авербух — о допуске ISU российских фигуристов

Российский продюсер и хореограф Илья Авербух высказался о решении Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.

«Я очень рад, что нашей команде разрешили выступать. Наконец-то несправедливость частично устранена, осталось решить вопрос по флагу. Но на данный момент самое главное, что мы выступаем. За этим стоит много работы федерации и министерства спорта. Огромное всем спасибо, что наши аргументы победили аргументы наших оппонентов. Для российского фигурного катания это было жизненно важно и необходимо. Здорово, что наше окно снова открывается.

Но для обывателей — это не значит, что завтра все поедут выступать. За это время мы несправедливо потеряли квоты, поэтому состав ребят будет ограничен. Но все получат право выступать этапы Гран-при по одному и на чемпионатах мира и Европы», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.