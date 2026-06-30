Роднина отреагировала на допуск российских фигуристов до международных соревнований

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о решении Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.

«Рада за ребят, что они получили право выступать на международных соревнованиях. Не всё сразу, сделан только первый шаг. Но с другой стороны очень больно узнать, что ушёл из жизни Артур Дмитриев», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

ISU объявил об отмене решения о запрете на участие российских фигуристов в международных соревнованиях сегодня, 30 июня. Чтобы получить нейтральный статус, заинтересованные спортсмены должны соответствовать объявленным критериям. Также у них будет право обжаловать решение в случае отказа.