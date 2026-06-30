«Мотивация стала ещё больше!» Галлямов — о допуске российских фигуристов

Чемпион мира в парном катании Александр Галлямов отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе.

«Мотивация стала ещё больше! Активная работа продолжается», — написал Галлямов в своём телеграм-канале.

ISU объявил об отмене решения о запрете на участие российских фигуристов в международных соревнованиях сегодня, 30 июня. Чтобы получить нейтральный статус, заинтересованные спортсмены должны соответствовать объявленным критериям. Также у них будет право обжаловать решение в случае отказа. Напомним, запрет действовал с апреля 2022 года.