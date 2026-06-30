ISU может вновь ввести ограничения против россиян, но может и облегчить их допуск

Международный союз конькобежцев (ISU) на своём официальном сайте заявил, что решение о допуске российских и белорусских фигуристов до международных соревнований в нейтральном статусе ещё может быть пересмотрено в зависимости от ситуации с поддержанием безопасности и целостности первенств при участии спортсменов из этих стран.

«Если ISU убедится, что проблем с безопасностью и целостностью соревнований не возникает, то может принять решение о дальнейшем ослаблении ограничений. В случае возникновения таких проблем ISU оставляет за собой право повторно ввести ограничения в полной мере или усилить их», — сообщается в пресс-релизе ISU.