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«Лёд тронулся». Министр спорта России — о решении ISU допустить российских фигуристов

«Лёд тронулся». Министр спорта России — о решении ISU допустить российских фигуристов
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Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе.

«Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение допустить российских спортсменов к международным соревнованиям — пока в нейтральном статусе. Разрешено участие как в личных, так и в командных дисциплинах.

На международном уровне ISU курирует конькобежный спорт, фигурное катание и шорт-трек. В Олимпийских играх 2026 г. в Италии российские атлеты приняли участие в соревнованиях по всем этим видам спорта, но по разовому допуску. Теперь наши конькобежцы, фигуристы и шорт-трекисты смогут участвовать в чемпионатах мира, Европы и других турнирах под эгидой ISU.

Практика возвращения российских спортсменов к международным стартам продолжает расширяться — лёд тронулся во многих видах спорта. В десятках международных федераций наши взрослые спортсмены и юниоры могут выступать в составе сборной России — с флагом и гимном страны», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

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