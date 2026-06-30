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ISU продолжит финансирование Федерации фигурного катания Украины после допуска россиян

ISU продолжит финансирование Федерации фигурного катания Украины после допуска россиян
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Международный союз конькобежцев (ISU) продолжит свою линию по поддержке украинских фигуристов и после своего решения о допуске российских и белорусских спортсменов до международных соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе.

«Решение никак не влияет ни на позицию ISU, который продолжает осуждать специальную военную операцию (формулировка изменена в соответствие с требованиями российского законодательства. — Прим. «Чемпионата»), ни на постоянную поддержку украинских фигуристов, включая финансовую поддержку Федерации фигурного катания Украины», — гласит заявление ISU, опубликованное на официальном сайте организации.

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