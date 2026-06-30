В ISU объяснили решение допустить российских фигуристов до международных соревнований

Международный союз конькобежцев (ISU) объяснил, почему именно сейчас принял решение допустить российских и белорусских фигуристов до международных соревнований под своей эгидой.

— Как ISU решил разрешить фигуристам из России и Беларуси вернуться?

— Совет Международного союза конькобежцев постоянно следит за положением российских и белорусских фигуристов с момента введения ограничений, решение о которых было основано на обеспечении безопасности и целостности участников и соревнований ISU. Принимая во внимания заявления МОК в декабре 2025 года и мае 2026 года и памятуя о том, что право на участие не должно определяться по гражданству, Совет принял решение ослабить эти мера на контролируемой основе с участием заинтересованных фигуристов, которые готовы участвовать в качестве нейтральных спортсменов. Фигуристы не должны нести ответственность за действия своих правительств. Безопасность остаётся главным соображением при любых дальнейших послаблениях. ISU продолжает следить за условиями на мероприятиях под эгидой организации и ослабит ограничения в дальнейшем только тогда, когда убедится, что проблем с безопасностью или целостностью не возникает. Также за ISU остаётся право повторно вводить или усиливать ограничительные меры в случае возникновения подобных проблем. При принятии решения Совет также учёл события в рамках Олимпийского движения, включая позиции и действия других международных федераций, некоторые из которых ослабили или сняли свои ограничения.

— Почему ISU решил изменить свои правила именно сейчас?

— В декабре 2025 года МОК рекомендовал международным федерациям рассмотреть вопрос о разрешении молодым спортсменам из России и Беларуси вернуться к международным соревнованиям, а в мае 2026 года снять ограничения со спортсменов из Беларуси. Как член Олимпийского движения ISU рассмотрел эти рекомендации. Решение принято, так как именно Совет ISU в соответствии с собственными регламентами определяет объём снятия ограничений, — говорится на сайте ISU.